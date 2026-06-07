Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 21 Mart tarihinin 'Nevruz' nedeniyle resmi tatil ilan edilmesi için çalışmalar başlatılmış, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu nisan ayında yaptığı açıklama ile Nevruz için hazırlanan resmi tatil taslağında son aşamaya geldiklerini ve ilerleyen günlerde konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşınacağını duyurmuştu.





EKİM AYINDA MECLİS'E GELECEK



Temmuz ayında Meclis'in tatile girecek olması nedeniyle milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na sunacağı çalışmalara da hız verildi. Haziran ayı içerisinde 12. Yargı Paketi, 'Öğrenci Affı' ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni içeren kanun tekliflerinin Meclis'e sunulması, ardından TBMM'nin üç ay süreyle tatile girmesi bekleniyor.



Yeni yasama döneminde ise Meclis'e getirilecek ilk teklifler arasında Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi yer alacak.





10. RESMİ TATİL OLACAK



Halihazırda Türkiye'de yürürlükte olan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'una göre 9 resmi tatil günü bulunmakta.



1 Ocak'ta yılbaşı, 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz'da Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos'ta ise Zafer Bayramı birer gün resmi tatil olurken, 29 Ekim ise 1,5 gün resmi tatil olarak kabul edilmekte.



Sabit tarihlere ek olarak her yıl değişen Ramazan Bayramı için 3,5 gün, Kurban Bayramı içinse 4,5 gün resmi tatil uygulanmakta. Toplamda 15,5 güne denk gelen uygulama, ilk kez 21 Mart 2027'de başlayacak şekilde 'Nevruz' kutlamalarının da eklenmesiyle birlikte 16,5 güne yükselecek.







