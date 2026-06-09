Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs'ta UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Olağan Kurultayı 'yok hükmünde' sayılmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti organları görevlerinden alınmıştı.



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi parti içerisinde bölünmeye neden olurken, delege, milletvekili ve seçmen desteğinin büyük bölümünü arkasına alan Özgür Özel, CHP TBMM Grup Başkanı olduğunu belirterek bugün saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısında kürsüye çıkacağını duyurdu.





Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 'CHP Genel Başkanı' olduğunu belirterek bugün yapılacak CHP Grup Toplantısında konuşacağını açıklaması, iki tarafın destekçileri arasında korkutucu olayların yaşanabileceğinin düşünülmesine neden oldu.



6 BİN KİŞİ KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR



Bugün yapılacak grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu 20'ye yakın CHP'li milletvekilinin desteklemesi beklenirken, Özel'e yönelik vekil desteğinin ise 100'ü aşacağı düşünülmekte.



Her iki taraf da CHP Grup Toplantısı için Meclis Başkanlığına gün içerisinde yolladıkları akreditasyon başvuru ile yarın Meclis'te yaşanabilecek olası bir 'güç savaşı' için pozisyon alma yarışına girdi.



Sözcü programcısı Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Özgür Özel'in kurmayları tarafından bugünkü toplantı için 4 bin 400 ziyaretçi adına akreditasyon başvuru yapıldığını belirtirken, Kılıçdaroğlu adına Meclis Başkanlığına sunulan dilekçede ise yaklaşık 1.400 kişinin adı yer aldı.





MECLİS GECE YARISI ALARMA GEÇTİ



Yaşanan süreç nedeniyle birbirini suçlayan iki tarafın bugün karşı karşıya gelme ihtimalinin her geçen dakika artmasına rağmen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuyu uzaktan takip etmeye devam ediyor.



Meclis'e girişlerde 'normal usül' uygulamalarının yürütülmesi halinde yarın CHP'nin Grup Toplantısı için yaklaşık 6 bin kişi Meclis'te karşı karşıya gelebilir. İstenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla bu akşam saatlerinde Meclis'te görevli güvenlik personellerinin tamamı acil olarak toplantıya çağrılırken, iktidar kulisleri yarın Meclis'e girişlerde çeşitli kısıtlamalara gidilebileceğini öne sürüyor.





İstenmeyen görüntülerin ortaya çıkmaması ve TBMM içerisinde büyük ölçekli bir kavga yaşanmaması amacıyla yarın Meclis'e 'olağanüstü haller dışında' yalnızca görevli personelin, basın mensuplarının ve milletvekillerinin alınması, ziyaretçi girişinin ise kapatılması gündemde.



SABAH SAATLERİNDE TOPLANILACAK



Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Meclis'te olası bir 'kürsü savaşı' yaşanması ihtimaline karşılık grup salonunu ablukaya almak için sabahın ilk saatlerinde TBMM'ye gitmeyi hedefliyor.







