TBMM Genel Kurulunda, HSK seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi sona erdi. Yapılan oylamanın sonuçları da açıklandı.
HSK'da boşalan 5 üye için yapılan gizli oylamanın ilk turuna 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.
SAYIM İŞLEMİ BİR SAAT SÜRDÜ
Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü.
Yargıtay üyeleri arasından HSK'ya seçilen isimler; Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel ve Seyfi Han oldu. Danıştay üyeleri arasından ise Cengiz Aydemir seçildi. Öğretim üyeleri ve avukatlar listesi arasından ise Alişan Tiryaki en çok oyu alan isim oldu