TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni torba yasa teklifi, taksi, minibüs, dolmuş ve servis aracı işletmecilerini yakından ilgilendiren çok kritik bir muafiyet maddesiyle açıldı. Düzenlemeye göre; ticari plaka sahipleri plakalarını sattıklarında elde ettikleri milyonlarca liralık kazançlar için Gelir Vergisi ve KDV ödemeyecek.

Yasa teklifi komisyona gelir gelmez muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında sert tartışmalar başladı. Bazı milletvekilleri, bu düzenlemenin küçük esnaftan ziyade elinde çok sayıda ticari plaka tutan "büyük plaka baronlarına" yarayacağını ve devasa bir adaletsizlik yaratacağını savundu.

"Seda Sayan’ın 150 taksi plakası var" iddiası Meclis'i salladı

Komisyondaki adaletsizlik tartışmaları büyürken, kulislerde ve sosyal medyada yıllardır konuşulan o meşhur iddia milletvekilleri tarafından resmi olarak masaya yatırıldı: "Seda Sayan'ın 150 tane taksi plakası var, bu muafiyetten o ve onun gibiler mi yararlanacak?"

Bu çarpıcı polemiğin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'dan bir açıklama geldi. Meclis'teki iddiaları yalanlayan Esnaf Odası Başkanı, mevcut kanun ve mevzuatlara göre gerçek kişilerin yasal olarak yalnızca 1 adet taksi plakasına sahip olabileceğini hatırlattı.

Oda Başkanı, sanatçıların yüzlerce plakası olduğu yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçıların onlarca, yüzlerce plakası var iddiası tamamen bir sosyal medya yalanından ibarettir. Bu kesinlikle doğru değil. Yasal olarak bir kişinin tek bir plakası olabilir."

Milletvekilleri, plaka kısıtlaması olsa bile farklı isimler veya şirketler üzerinden çok sayıda ticari plakayı kontrol eden büyük yatırımcıların bu KDV ve gelir vergisi muafiyetiyle haksız bir kazanç elde edeceğini savunmaya devam ediyor.Komisyonda, düzenlemenin asıl yükü çeken küçük esnaf ile sektörü yatırım aracına dönüştüren büyük sermaye sahipleri arasında ciddi bir uçurum yaratacağı görüşü ağırlık kazandı.