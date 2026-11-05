Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavga çıktı. İYİ Parti'nin süre kısıtlaması uygulanmaması için başlattığı usul tartışması, AKP'li milletvekillerinin karşı çıkışıyla büyüdü. Karşılıklı sözlü atışmaların yaşandığı komisyonda tansiyon yükseldi.

MİLLETVEKİLLERİNİN TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

İYİ Parti'nin konuşma sürelerine ilişkin usul tartışması başlatması üzerine AKP sıralarından, "Sizin üye sayınız düştü ama size bunu uygulamıyoruz" şeklinde itiraz geldi. Bu sözler üzerine komisyondaki tartışma giderek sertleşti.

Tartışmaya dahil olan milletvekilleri birbirlerine yüksek sesle bağırırken, karşılıklı sinkaflı ifadeler kullanıldığı anlar kameralara yansıdı.

AYYÜCE TÜRKEŞ VE AKP'Lİ ŞAHAN BİRBİRİNE GİRDİ

AKP'li milletvekilinin çıkışına İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, "Sadaka mı istiyoruz sizden?" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkeş ile AKP'li Süleyman Şahan arasında devam eden tartışmada karşılıklı açıklamalar yapıldı. Şahan'ın "Biz gerekeni yapıyoruz" sözleriyle başlayan atışma, fon soruşturması ve yaşanan mağduriyetler üzerinden devam etti.

Şimşek, komisyona ara verilmesinin ardından salondan çıktı.