İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 18 Haziran 2025’te Genel Kurul’da yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çömez, DEM Partili Aslan’ın Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladığını ve Talat Paşa’ya “katil” dediğini ifade etti.
Buna tepki gösteren İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın mikrofonunun kapatıldığını, İYİ Partili Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün de tepkisi üzerine kınama cezası aldığını belirtti.
Çömez, Öztürk’ün cezalandırılmasına “evet” oyu veren ve olaylara sessiz kalan CHP’yi de eleştirdi.
'PLANLI VE KURGULU BİR SÜREÇ'
Çömez, 2017’de HDP’li Garo Paylan’ın benzer ifadeler nedeniyle Meclis tutanaklarından konuşmasının çıkarıldığını ve 3 oturum toplantıya katılmama cezası aldığını hatırlatarak, İYİ Parti olarak TBMM Başkanlığı’na dilekçe ile başvurduklarını duyurdu.
Çömez, “Bu, son derece planlı, kurgulu bir süreçtir. Meclis İçtüzüğü’nün ilgili maddeleri gereği, George Aslan’a ceza verilmesini ve bu ihanet konuşmasının tutanaklardan çıkarılmasını talep ettik. Görev, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’tadır. İçtüzük ve Anayasa açık, talebimiz net. Bu alçakça kurguyu bozma görevi Sayın Kurtulmuş’undur” dedi.