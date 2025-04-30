Milletvekilliği düşürülen tutuklu Can Atalay, Anayasa Mahkemesinin (AYM) milletvekilliğinin düşürülmesi işlemini yok hükmünde sayan hak ihlali kararının Meclis’te okunmasına ilişkin açıklama yaptı.

“Meclis’in onuruna sahip çıkan iki kadın milletvekilimize teşekkürümdür” başlıklı yazısında Atalay, CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez’e teşekkür etti. Atalay sosyal medya hesabından şöyle dedi: “İnanıyorum ki ilgili oturum, 105 yıllık Meclis tarihinin en önemli olayları arasında yerini alacaktır. İki cesur kadın vekil çoğunluk gücüyle, fiili durum yaratılarak, olmadık demagojilerle Anayasa’nın ayaklar altına alınmasına ve Meclisin idarenin emrinde bir kurum durumuna düşürülmesine boyun eğmediler. Milletvekillerimiz Sayın Gülizar Biçer Karaca’ya ve Sayın Sibel Suiçmez’e içten teşekkürlerimi iletiyorum. Tavırlarıyla Meclis’i onurlandırdılar. Onlara Meclis’te destek veren bütün siyasi partileri ve sayın temsilcilerini de kutluyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Meclis’i fiili durumların baskısından kurtarıp Anayasa’yı koruyan ve uygulayan en üst siyasal organ haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.”