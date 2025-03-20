İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yurt genelinde gözaltı kararına tepkiler devam ederken vekiller arasında da yaşanan gerginlik meclis kürsüsüne kadar taştı. Meclis'te dün yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Bugün TBMM'de AKP ve CHP'li, milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü.

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın gözaltına alınan Şükrü Genç ile ilgili sözlerinin ardından AKP ve CHP grupları arasında gerilim yaşandı. Baykan, konuşmasında şunları söyledi:

"Yürüyen soruşturma süreçleri için görüş ifade etmemiz doğru olmaz. Tam aksine bir isimle ilgili konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yanılmıyorsam üç dönem görev yapan önceki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP-C'ye finansman sağlamaktan tutuklandı. Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz Belediye Başkanlarıyla Maltepe, Ataşehir Belediyelerinde terörizme yardım operasyonlarında gösterilen tepki, sahiplenme bu isim için her ne hikmetse söz konusu olmadı. Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı. Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız? Üzerine atılı suçlamalardan siz de mi rahatsızsınız? Elbette masumiyet ilkesi her şeyin üzerindedir ama başka korkularınız mı var?"

(Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ)

BAŞARIR ŞİŞE FIRLATTI

Baykan'ın sözlerine CHP grubu sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti grubundan başka milletvekillerinin de sataşması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından ise Önder, yeni bir kolonya şişesi isteyerek, "Bunu Ali Mahir Beye iade edelim. Kolonya şişesi birbirimize fırlatmak için değil, ikram etmek içindir. Size ilk fırsatta bir özür gelirse de ikram edersiniz" dedi.

Söz alan Başarır ise, "Hassas bir dönemdeyiz. Gerek partimiz gerek 86 milyon büyük bir üzüntü ve kızgınlık içindeyiz. Burada söz alan bir arkadaşımız bir dosya hakkında, bizim bilmediğimiz, avukatların bilmediği bir dosya hakkında, burada dosya hakkında konuşup bilgi verebiliyor. Kaldı ki orada oturan arkadaş 'konuşma lan' diyorsa buna tepki veririm. Ben kolonyayı da kendisine falan gelmedi oraya doğru attım. Ama kızgınız ama sinirliyiz. Burada provokasyon yapıp tahrik etmenin, gizlilik olan bir dosya hakkında bilgi vererek suçsuz insanları hedef gösteriyorsa buna tepki verilir. Gelip burada hakaret ediyor, özür de dilemiyorum" dedi.

Önder, birleşime yeniden 15 dakika ara verdi.

BAŞARIR'A CEZA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan gerginlik nedeniyle TBMM İçtüzüğü'nün 158'inci maddesi gereğince uyarma cezası verdi

Kavgada dikkat çeken isimler de vardı. Kavgaya AKP'li Alpay Özalan da dahil oldu. Geçtiğimiz dönemde Alpay Özalan yine Meclis kürsüsünde konuşan TİP Milletvekili Ahmet Şık'a yumruk atarak gündeme gelmişti. Özalan'ın bu hareketine AKP içinde de tepkiler çığ gibi büyümüştü. AKP'li Osman Gökçek'in gülümseyerek gerginliği izlemesi dikkatlerden kaçmadı.