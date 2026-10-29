Ermenistan Ulusal Meclisinin 29 Ekim tarihli oturumunda, iktidardaki Sivil Sözleşme partisi ile muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloku milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma önce arbedeye, ardından genel bir kavgaya dönüştü. Meclis Başkanı Ruben Rubinyan, kamuoyunun yaşananları görebilmesi için yayını kesmeyeceğini bildirdi.

Genel kurul salonunda başlayan arbedenin koridora da taştığı, koridorda küfürlü ifadelerin duyulduğu ve güvenlik personelinin bazı milletvekilleriyle birlikte kavgaya karışanları ayırmakta uzun süre zorlandığı aktarıldı.

Genel kuruldaki arbedenin sona ermesinin ardından meclis binasına ambulans sevk edildi. Yaşanan olaylar neticesinde Güçlü Ermenistan bloku milletvekili Andranik Gevorgyan’ın burnunun kanadığı, bir diğer milletvekili Ruben Mkhitaryan’ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı bildirildi.

BU SÖZLER MECLİSİ KARIŞTIRDI

Meclisteki gerginlik, Denetim Odası üyesi seçimine dair görüş alışverişi sırasında meydana geldi. Olay, Sivil Sözleşme fraksiyonu milletvekili Taron Chakhoyan kürsüde konuşma yaptığı sırada yaşandı.

Chakhoyan, Karapetyan’a hitaben, kuzeninin parlamento seçimlerinden önce sarf ettiği ve "iktidara gelmeleri halinde 'kadınları memnun etmeye' yönelik ayrı bir bakanlık kurmayı planladıklarını" belirttiği sözleri için henüz özür dilemediğini hatırlattı.

Karapetyan’ın oturduğu yerden karşılık vermesi ve ardından kürsüye doğru ilerlemesi üzerine taraflar arasında kavga başladı.

PAŞİNYAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Paşinyan’dan Açıklama Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, meclisteki olaya tepki göstererek şiddeti kınadığını belirtti; ancak olayın tüm sorumluluğunu meclis muhalefetine yükleyerek Sivil Sözleşme fraksiyonunun adımlarını destekledi.

Basın toplantısında konuşan Paşinyan, "Şiddeti kınıyorum, ancak Sivil Sözleşme fraksiyonunun bugün aldığı önlemleri destekliyorum; çünkü muhalefette olmak, bir kimsenin küstahlaşabileceği anlamına gelmez" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Paşinyan, "Güçlü Ermenistan parlamento fraksiyonunun bir üyesi meclis kürsüsünden küstahça davrandığında ve tüm çağrılara, ricalara ve taleplere rağmen özür dilemeyi reddettiğinde, bu durumun böyle sonuçlanacağı belliydi. Yaşananların tüm sorumluluğunu muhalefete yüklüyorum ve evet, Sivil Sözleşme fraksiyonu milletvekillerinin eylemlerini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, kavga sırasında Sivil Sözleşme'den Meclis Başkan Yardımcısı Vahagn Aleksanyan’ın sandalye fırlatmasına ilişkin olarak da "İster bir sandalyeyle olsun ister başka bir şeyle, bu orantılı ve doğrudur" değerlendirmesinde bulundu.