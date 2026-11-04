Sosyal medya fenomeni Testo Taylan’ın TBMM lokantasında yediği yemeğe ait adisyonu paylaşması, Meclis’teki yemek fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Adisyonda mercimek çorbasının 30 TL, mantar soslu bifteğin 275 TL, büyük ayranın ise 20 TL olması dikkat çekti.
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında yediği yemeklerin adisyonunu takipçileriyle paylaştı. Dışarıdaki restoran fiyatlarıyla karşılaştırılan hesap, sosyal medyada tartışma yarattı.
Paylaşılan adisyonda çorba ve et yemeklerinin fiyatlarının piyasa ortalamasının altında olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
MECLİS LOKANTASINDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR
Testo Taylan'ın paylaştığı adisyona göre, Meclis lokantasında yenilen yemeklerin fiyat listesi şu şekilde yansıdı:
- 3 Mercimek Çorba: 90,00 TL
- 1 Ciğer Şiş Izgara: 412,50 TL
- 3 Kuzu Külbastı: 825,00 TL
- 1 Mantar Soslu Biftek: 275,00 TL
- 1 Kutu Büyük Ayran: 20,00 TL
- 2 Kavurmalı Pide: 350,00 TL
- 1 Mevsim Salata: 30,00 TL
- 3 Vişneli Tayfir: 320,00 TL