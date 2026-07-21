TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, AKP Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündem sırasına ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneri doğrultusunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gündemin ilk sırasına alındı.

Öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ise ikinci sırada görüşülecek.

BİR HAFTA DAHA MESAİ

Öneriyle birlikte, daha önce açıklanan takvime göre 24 Temmuz Cuma günü tatile girmesi beklenen Meclis'in çalışma süresi uzatıldı.

Alınan karar doğrultusunda Genel Kurul'da bu haftaki görüşmelerin tamamlanamaması ihtimaline karşı Cuma günü için çalışma kararı alınırken, 24 Temmuz'dan sonraki hafta da gündemindeki teklifleri tamamlamak üzere mesaiye devam edilecek.