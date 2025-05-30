Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca emeklinin alım gücünü kaybetmesine neden olurken, emeklilerin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak zam oranında.



2,5 MİLYON EMEKLİYE SIFIR ZAM TEHLİKESİ

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına yapılacak ara zam oranı kesinlik kazanacak. Ancak SGK mevzuatına göre söz konusu artış, yalnızca emeklilerin 'kök maaşı' için geçerli olacak.

Halihazırda 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alan milyonlarca emekli, temmuz ayında Meclis'in olağanüstü toplanmaması halinde fiilen hiçbir zam almamış olacak.

İKTİDARIN TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK



TBMM, geçtiğimiz yıl gündem yoğunluğu nedeniyle tatile 31 Temmuz 2024'te çıkmış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna karşın 2023 yılının temmuz ayında ise yapılan ara zam yalnızca kök maaşlara yansıtılmış ve en düşük emekli maaşı için herhangi bir artışa gidilmemişti.

Ekonomistler, iktidarın bu yıl da benzer bir yola başvurabileceğine dikkat çekerken 1 Temmuz'da tatile çıkması beklenen Meclis'in, temmuz ayında olağanüstü şekilde toplanmaması halinde en düşük emekli maaşında fiili olarak bir değişiklik yapılamayacağı uyarısında bulundu.



Şu anda en düşük emekli maaşı alan 3,8 milyon kişi olduğu bilinirken, bu yıl yapılacak emekli zammının yüzde 18 olarak belirlenmesi halinde kök maaşı 12.262 TL altında kalan emeklilerin maaşında 1 TL bile artış yaşanmamış olacak.





