Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'nin, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 10 Ağustos tarihli 125'inci birleşiminde karar verildi.

Meclis tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

TBMM'nin tatile giriş ve çıkış tarihleri, Genel Kurul tarafından belirleniyor. Bu yıl meclis, 10 Ağustos'tan itibaren tatile girerken, çalışmalarını 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te yeniden başlayacak.

Karar nasıl alındı?

Karar, TBMM Genel Kurulunun 10 Ağustos tarihli 125'inci birleşiminde alındı.