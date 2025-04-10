CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan 299 gencin isimleri bulunan ve “AKP’nin utanç duvarı” yazılı 6.5 metrelik kağıt rulosunu kürsüde açtı. Akay, “Bir gün yatarları yok. Utanç tablosundan bir an önce vazgeçin, öğrencileri serbest bırakın” dedi ve şunları söyledi:

TUTUKLU 299 ÖĞRENCİNİN İSİMLERİ YAZILI

“Anne ve babalarından uzak, sınavlarına da giremediler. Bir an önce serbest bırakın, utanç tablosundan vazgeçin. Bu listeyi gidip Adalet Bakanlığı’na asacağım. Umarım vicdanlarınız biraz sızlar’’

Yenil Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise “İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra dolar 36 TL’den 42 TL’ye çıktı. 3 günde 26 milyar dolar yakıldı. 2 yılda biriktirilen rezervin yüzde 40’inı 3 günde yaktınız. Bu dalgalanmanın bütçeye etkisi 950 milyar TL oldu” dedi.