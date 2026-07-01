Komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' isimli gösterisi milyonlara ulaşırken, siyasette de tartışma yarattı. Meclis Genel Kurulu'nda AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında 'Deniz Göktaş' tartışması yaşandı.

Meclis'te stand-up gösterisindeki ifadeleri ve CHP lideri Özgür Özel'in gösteriye ilişkin değerlendirmeleri üzerinden AKP ile CHP arasında "kutsal değerler" ve "ifade özgürlüğü" tartışması yaşandı.

AKP Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, konuşmasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in partisinin Grup Toplantısı'nda komedyen Deniz Göktaş'a ilişkin sözlerini eleştirdi. Demir, Özel'in "aziz milletin mukaddes değerlerini ve Kur'an-ı Kerim'i alaya alan bir sözde stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu" öne sürerek, "Mizah, sanat ya da ifade özgürlüğü hiçbir kimseye milyarlarca insanın inancına, kutsallarına hakaret etme hakkı tanımaz. Dini değerlerimize yönelik bu fütursuz, saygısızlığı espri kılıfı altında normalleştirmeye çalışmak toplumsal barışa ve inanç hürriyetine karşı yapılmış büyük bir gaflettir. İnancımıza dil uzatanları sahiplenmek sanata saygı değil, bu milletin ruh köküne saldırıdır" dedi.

'ANLAMIYORSANIZ GARİP LAFLAR ETMEYİN'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz alarak Demir'in, Özgür Özel'den "CHP Manisa Milletvekili" diye söz etmesine tepki gösterdi. Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı ve seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'dir. Recep Tayyip Erdoğan 'AKP İstanbul Milletvekili' diye anılmadı zamanında, azıcık saygılı olmayı öğrenmekte fayda var" dedi.

Hiç kimsenin milletin mukaddesatına saygısızlık yapmadığını söyleyen Günaydın, Anayasa'nın 25'inci maddesinde güvence altına alınan düşünce ve kanaat özgürlüğüne işaret ederek, "Anlamıyorsanız gelip de burada hiç olmazsa garip laflar etmeyin" ifadelerini kullandı.

'ESPRİNİN ERİ FARKLI'

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da milletvekilinin ifadelerinde bir eksiklik bulunmadığını belirterek, Özgür Özel için "Manisa milletvekili" nitelendirmesinde de sorun olmadığını savundu.

Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, "Espri ile hakareti, tahkiri birbirinden ayırt etmek gerekir. Bu milletin inancıyla, örf ve adetiyle, bütün kutsallarıyla hiç kimse hakaret edemez, tahkir ve tezyif edemez. Soytarılıkla sahne almak fikir özgürlüğü kapsamında olmaz. Esprinin, şakanın yeri farklıdır. Milletin değerlerine yönelik tahkir ve hakaret ise farklıdır" diye konuştu.

'STAND-UP'I SOYTARILIK OLARAK NİTELEYEN İNSANLA TARTIŞMAK ANLAMSIZ'

Akbaşoğlu'na yanıt veren Günaydın, "Milletin değerlerine saygı gösterme konusunda en son insanlara ders verecek partinin adı AK Parti'dir. Çünkü yıllarca bu değerlerin istismar edilmesi üzerinden siyaset yaptınız, insanları kutuplaştırdınız" ifadelerini kullandı.

Stand-up gösterisinin "soytarılık" olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren Günaydın, "İfade özgürlüğü ile stand-upı soytarılık olarak tanımlayan bir insanla fikir tartışması yapmanın bir anlamı olmadığını ifade edelim" dedi.