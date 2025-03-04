TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti tarafından asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin verilen önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı şunları söyledi:

*Bugün itibariyle Türkiye'nin resmi enflasyonu 140 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin ancak yüzde 6,3'ünü alabilirken, en yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini yani neredeyse yarısını alıyor. Dar gelirlilerin gıda dışı harcama yapacak kuruşu kalmıyor.

*Dünya gıda enflasyonu listesinde Türkiye 4. sıraya yükseldi. TÜİK verilerine göre bile 2013'ten bu yana gıda fiyatları 35 katlık bir artış gösteriyor. İftar sofrası hesabı yaptık, hiç öyle Diyanet'in söylediği gibi avokadolu, cevizli değil. Hurmanın 4 adedi 20 lira en düşüğünden hesapladık, zeytin hiç yok, iki pide, 4 dilim güllaç, 600 gram sote, salata, çay ve kahve yok tek içecek su bu iftarda.

*Bu haliyele bir iftar 804 lira. Bir ayda 24 bin 140 lira ediyor, asgari ücretle kafa kafaya. Bebek katillerinin yüksek fikirlerine başvurmadığımız için mi pide 20 lira, 5 litre su 25 lira? Biz katillerin gönlünü yapmak için mi seçildik milletimizin karın tokluğunu tesis için mi?

ASGARİ ÜCRETİN DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Böyle bir dönemde asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Vergilere, harçlara yüzde 44 zam yapıldı. Yani ne hikmetse alacaklara gelince gerçekleşen enflasyon oranında, maaşlara zam vermeye gelince hedef enflasyondan zam verildi. Diyanet İşleri Ramazan ayı fitresini 180 lira olarak belirledi. Beş kişilik bir aile bir ayda 27 bin lira fitre ödemek durumunda ama bu ülkede açlık sınırı 23 bin 400, asgari ücret ise 22 bin lira." dedi.

ENAG VERİLERİNE DEĞİNDİ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ise şunları söyledi:

*Bir enflasyon oranı ENAG, halkın günlük hayatında tecrübe ettiği ile uyuşuyor diğer enflasyon oranı olan TÜİK ise uyuşmuyor. Bu uyuşmazlık neden, TÜİK bunu açıklamak zorunda. TÜİK bugün siyasetin baskısıyla gerçek enflasyonu görünmez kılmaya çalışıyor.

*Enflasyon halkın soyulmasıdır. Ücret ve maaşlardaki düşüklük ile geçim sıkıntısı katlanarak artmıştır. Yüksek enflasyon karşısında fiyatların rasyonelliği de kayboldu. Fahiş fiyatlar ve fırsatçılık ortaya çıkmış durumda.

*Sermaye karlarını arttırıp enflasyona karşı kendisini koruyor. Gelir adaletsizliği de giderek artıyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin lira. Gıda ile birlikte temel ihtiyaçlar eklendiğinde bu 75 bin liraya çıkıyor.

*En düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısı. Mevcut ekonomik daralma işçiye fatura ediliyor.

"BELEDİYELERİMİZ ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış dca şu ifadelere yer verdi:

*Türkiye'de dört kişilik bir ailenin mütevazi bir sofraya oturabilmesi için günlük harcaması 804 lira. Bir ay boyunca sofrasına sadece yemek koymanın bedeli 24 bin 146 lira. Yani milyonlarca insan bırakın sağlıklı yaşamı en temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma gelmiş durumda.

*Bu tabloyu yaratan yanlış ekonomi politikalarıyla AKP iktidarıdır. Enflasyon kontrol edilemiyor, çalışanların maaşı sefalet ücretine dönüşüyor. Bugün ülkemizde çalışanların yüzde 40'ı asgari ücretle geçinmek zorunda.

*Avrupa'da bu oran ise yüzde 4 ile 10 arasında değişirken Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline gelmiş durumda.

*Bu durumda halkın yanında belediyelerimiz var. Vatandaşımıza uygun fiyata yemek ve ekmek sunan emekliye, öğrenciye ve ihtiyaç sahibi herkese sosyal destek sağlayan Cumhuriyet Halk Partilier var. Buna rağmen belediyelerimiz engellenmeye çalışılıyor.