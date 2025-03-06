Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul'da İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın konuşması sırasında "Ataların gibi hainsin" ifadelerini kullanması üzerine tartışma çıktı.

Çandar, Öztürk'e yanıt vermek için söz alarak "1'inci maddenin görüşülmesi sırasında söz aldığım esnada Denizli Milletvekili Yasin Öztürk bana hitaben 'ataların gibi hainsin' demiş o nedenle yerimden birkaç cümleyle şunu ifade edeyim. Bu çatı altındaki hiçbir milletvekiline hain sıfatıyla hitap edilemez bunu hiç yakıştıramadım onu söyleyeyim. Ve tutanaklara geçsin ikincisi "ataların gibi" demiş atalarım hakkında bilgisi olmadığı anlaşılıyor" dedi.

Atalarının Osmanlı hanedanına Fatih Sultan Mehmet ve babası 2. Murat'a dayandığını ifade eden Çandar, "Dolayısıyla ‘ataların gibi hainsin’ dediği anda sadece bana karşı bühtan da bulunmuş olmuyor Osmanlı hanedanının kurucu sultanlarına da böyle bir gönderme yapıyor. Bu çatı altında bu gibi sıfatlar yakışıksız sıfatlardan kaçınılmasını hassaten rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLİ YEMİNİNE SADIK KALMAYAN KİM VARSA...'

Öztürk de buna karşılık Çandarlı Halil Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet tarafından idam edilmesine dikkat çekerek "İstanbul fethi sırasında Çandarlı sülalesinden Halil Paşa'nın neden idam edildiğini kendisi bakabilir daha iyi biliyordur aslında. Ayrıca yapmış olduğu milletvekili yeminini kendisine hatırlatır o milletvekili yeminine sadık kalmayan kim varsa hainlikle elbette ki suçlanır" ifadelerini kullandı.