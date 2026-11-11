CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, fon vurgununa ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fon krizinde mağdur sayısının 455 bin 758 olarak açıklandığını ancak gerçek mağdur sayısının çok daha yüksek olduğunu savunan Öztürkmen, yaşananlardan yalnızca fon sahiplerinin değil, bağımsız borsa yatırımcılarının da etkilendiğini belirtti.

Öztürkmen, mağdur sayısının bağımsız borsa yatırımcıları da dahil edildiğinde 5 milyona ulaştığını ifade ederek, kamu kaynaklarının da fon vurguncularına kaptırıldığını söyledi.

"KAMU KAYNAKLARIMIZ DA FON VURGUNCULARINA KAPTIRILDI"

Fonlarda kamu kurumlarına ait milyarlarca liralık kaynağın kaldığını belirten Öztürkmen, İşsizlik Sigortası Fonu ve Türkiye Sigorta'nın yatırımlarına dikkat çekti.

Öztürkmen, Meclis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fon krizinde mağdur sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı ancak gerçek sayı bunun çok üstünde. Yaşananlar sadece fon sahiplerini değil, bağımsız borsa yatırımcısını da etkiliyor. Onları da katınca mağdur sayısı 5 milyonu buluyor.

Sadece vatandaşlarımız değil kamu kaynaklarımız da bu fon vurguncularına kaptırılmış durumda. Özel fon şirketine yatırılan İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2,9 milyar TL'sinin Takasbank'ta takılı kaldığı, Türkiye Sigorta'nın da 12,7 milyar TL'sinin fon vurgununun merkezindeki Tera'da olduğu ortaya çıktı. Başka hangi kamu kurumlarımızın birikimleri fonlarda takılı kaldı bilmiyoruz."

"AKP GENEL MERKEZ ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI DA FONDA KALMIŞ"

Fon vurgunundan etkilenen kuruluşlardan birinin de AKP olduğunu öne süren Öztürkmen, AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının da fonlarda kaldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Öztürkmen, iddiasına ilişkin miktarın henüz netleşmediğini belirterek AKP Grup Başkanvekillerine şu soruları yöneltti:

"Parası fonda kalan kuruluşlardan biri de doğrudan AKP'dir. Ulaştığımız bilgilere göre AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kalmış. Miktarın tam olarak ne kadar olduğu yakında belli olacaktır.

Burada önemli sorular ortaya çıkıyor, AKP Grup Başkanvekilleri yanıt versinler: AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları hangi fon şirketine, kim tarafından, ne zaman yatırılmıştır? Kaptırılan para ne kadardır ve hangi portföye yatırılmıştır?"