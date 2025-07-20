CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yasayı savunan eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez için “Tarım arazilerinin peşkeş çeken şirketin CEO’su” dedi.
ÇİRKİN SÖZLER TUTANAĞA GİRDİ
Başarır, kendisine laf atan AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’a “Nereden çıktın sen?’’ diye sorunca AKP’li vekil de “Senin çıktığın yerden” dedi.
Tartışma tutanaklara şöyle girdi:
Başarır: Vatansever olun, madenleri birkaç şirkete peşkeş çekmeyin.
Sarıçam: İmamoğlu gibi fedakârsın sen de, helal olsun.
Başarır: İmamoğlu kadar kafana taş düşsün.
Sarıçam: Aferin sana.
Başarır: Sen nereden çıktın şimdi, burada bağırıyorsun.
Sarıçam: Senin çıktığın yerden, otur yerine.
Başarır: Terbiyesiz, sen kimsin bana ‘Otur’ diyeceksin!
Sarıçam: Terbiyesiz sensin, ahlâksız!
Başarır: Terbiyesiz de ahlâksız da sensin. Çirkef…