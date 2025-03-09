Genel Kurul, 13 maddesi onaylanan "Siber Güvenlik Kanunu Teklifi"ni görüşmeyi sürdürecek. Teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu üst düzey devlet yetkililerinden oluşacak ve yerli-milli ürünlere öncelik verilecek.

Kişisel veriler, gerekçeler ortadan kalktığında silinecek ya da anonimleştirilecek. Ardından Türkiye’nin ilk "İklim Kanunu Teklifi" ele alınacak. Bu teklif, her ilde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulmasını, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, İklim Değişikliği Başkanlığı’nın stratejiler geliştirmesini ve Emisyon Ticaret Sistemi ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması oluşturulmasını içeriyor. Yasaklara uymayanlara 120 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Komisyonlarda ise Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu, salı günü KADEM, TOBB ve Cumhuriyet Kadınları Derneği temsilcilerini; Yapay Zeka Komisyonu, akademisyenleri; Kartalkaya Yangın Komisyonu ise TSE, TÜRKAK, TÜROB, TÜROFED, TTYD ve TÜRSAB yetkililerini dinleyecek. Ayrıca, siyasi partilerin grup toplantıları ve basın açıklamaları da haftanın gündeminde yer alacak.