23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. kuruluş yıldönümü kapsamında TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı.
Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
Törenin başlangıcında Cumhurbaşkanı yardımcısı ve iki bakanın bulunduğu locada daha sonra turizm bakanı da ayrılınca salonda toplantıyı izleyen tek bakan kaldı.
BİTMESİNİ BEKLEMEDEN AYRILDILAR
Mecliste grubu bulunan Siyasi parti konuşmaları tamamlanıp, grubu bulunmayan siyasi parti milletvekillerinin konuşmalarına geçildiğinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan da toplantı bitimini beklemeden salondan ayrıldı.
Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
SADECE YABANCI DİPLOMAT İZLEDİ
Salonda toplantıyı sonuna kadar izleyen kordiplomatik locada oturan yabancı ülke temsilcisi kadın diplomat dikkat çekti.
Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
İYİ PARTİLİLERİN FOTOĞRAFINI AKP YENERLİOĞLU ÇEKTİ
İYİ Parti milletvekillerinin toplu fotoğrafını AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu çekti.