TBMM’de gelecek hafta başlayacak bütçe görüşmeleriyle yoğun bir dönem başlarken, diğer yandan da yeni kanun teklifleri hazırlanıyor.

TBMM’ye önümüzdeki süreç sunulacak kanun teklifler arasında, yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi ile ilgili düzenleme de yer alacak. Nafaka, boşanma ve aile hukuku ile ilgili diğer düzenlemelerin yer alacağı 13. Yargı Paketi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili “Mavi Vatan” kanun taslağı ile sigara ve gıda takviyelerine ilişkin kanun taslağına ilişkin çalışmalar da sürüyor.

TBMM’de gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri başlıyor. Bir ay boyunca komisyonda sürecek görüşmelerin ardından bütçe kanun teklifi Genel Kurul’a gelecek ve aralık ayı sonuna kadar görüşmeler tamamlanacak.

Bütçe mesaisi sürerken diğer yandan, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra gündeme gelmesi beklenen kanun teklifleri ile hazırlıklar yapılıyor.

Bu kapsamda torba bir yasa teklifi ile yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik düzenleme yapılacak. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve toplumun en alt gelir grubunun yararlandığı GSS’den yararlanmak için prim ödemek gerekiyor. Prim borçlarını ödeyemeyenlerin borçları, 10 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınarak silinecek.

Boşanma, nafaka ve aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri içeren 13. Yargı Paketi üzerinde de çalışmalar da sürüyor. 13. Yargı Paketinin bu yıl sona ermeden TBMM’ye sunulması bekleniyor.

DİĞER DÜZENLEMELER

Çalışmaları devam eden sigara yasaklarına ilişkin teklif ile aynı teklifte yer alacak gıda takviyelerine ilişkin düzenlemelerin de bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi öngörülüyor.

Anayasa Mahkemesi iptal kararları doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir çalışması da hazırlanacak torba yasa teklifinde yer alacak.

TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİ ALANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILACAK

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini güvence altına almak amacıyla çalışmaları süren ve “Mavi Vatan” olarak adlandırılan Türk Deniz Yetki Alanları Kanun Taslağı ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki süreçte gündeme gelmesi bekleniyor. Yetkililer, konuyla ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Teknik ölçümlerin yapıldığını ve konuyu çalışan bakanlıkların görüşlerinin oluştuğunu bildiren yetkililer, çalışmaların metne döküleceğini ve bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Meclis’e gelebileceğini ifade etti.