CHP ile YENİ Parti arasında yaşanan gerilimin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup koridorlarına da yansıdığı öne sürüldü.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’teki odasının önüne şerit çektirdi.
Emir’in odasının, butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamının karşısında bulunduğu belirtildi.
KORİDORDAKİ YOĞUNLUK RAHATSIZLIK YARATTI
Şerit uygulamasının, Kılıçdaroğlu’nu ziyarete gelen konukların koridorda oluşturduğu yoğunluk ve hareketlilikten duyulan rahatsızlık nedeniyle yapıldığı aktarıldı.