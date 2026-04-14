TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Gündemde sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izninin artırılmasını da içeren kanun teklifi yer alırken, DEM Parti'nin asgari ücretlilere yönelik araştırma önergesi görüşülürken söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu ile AKP'li vekiller arasında sert tartışma yaşandı.

Konuşması esnasında AKP sıralarından gelen seslere tepki gösteren Konukcu'ya AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın "Her konuşmacı buraya çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüp had bildiriyor. Hadsizlik yapma, terbiyesiz" dedi.

'BEN SENİN BİLDİĞİN KADINLARA BENZEMEM'

Konukcu da Çalkın'ın bu çıkışına, "Sensin terbiyesiz. Sen kimsin bana 'terbiyesiz' diyorsun. Ne bağırıyorsun oradan be! Bağıramazsın bir kadına bu şekilde sen. Ben senin bildiğin kadınlara da benzemem" sözleriyle karşılık verdi.

Meclis Başkanvekili Buldan’ın da “terbiyesiz” demeyin uyarısına rağmen tartışma sürdü.

Konukçu da sözlerini “Kürsünün dikkatini dağıtmak için mahsus yapıyorsunuz. Biz burada işçinin, emekçinin sorunundan bahsediyoruz, asgari ücretle ilgili önerge veriyoruz. Milletin derdini çözmediğiniz gibi buradan "çen, çen, çen" Yeter ya!” diye sürdürdü.