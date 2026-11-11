TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda toplantı öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve milletvekili Asu Kaya, salona gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile tokalaşmadı.

Bakan Göktaş'ın salona giriş yaptıktan sonra çevresindeki milletvekilleriyle selamlaşıp tokalaştığı görüldü.

BAKAN GÖKTAŞ'IN ELİ HAVADA KALDI

Asu Kaya, "Böyle bir Aile Bakanı'nın elini sıkmıyorum. Ayhan Şengüler neden dışarıda?" ifadelerini kullandı. Göktaş'ın Asu Kaya'ya da tokalaşmak amacıyla elini uzattığı ancak Kaya'nın elini sıkmadığı görüldü. Bir süre havada kalan elini geri çeken Bakan Göktaş, kısa süreli şaşkınlığın ardından diğer milletvekilleriyle selamlaşmaya devam ederek salondaki yerine geçti.

Ayhan Şengüler kimdir?

Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler, çocuk yaşta istismar ettiği ve zorla evlendiği Fatma Nur Çelik’in 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’i de istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 14 Ekim 2026 tarihinde beraat etmişti.

Mart 2026'da Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler’in cansız bedenleri Zeytinburnu sahilinde bulunmuştu.