TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi yer alıyor.

Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerini takip etmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri salonu doldurdu.

Genel Kurul'da AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaştı. Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu yan yana oturdu ancak iki lider arasında tokalaşma gerçekleşmedi.

Bu sırada AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Müsavat Dervişoğlu ile; AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

Öte yandan, kanun teklifine hayır oyu vereceklerini açıklayan İYİ Parti Grubu, Genel Kurul salonuna Türk bayrağı motifli atkılar ve ellerinde Türk bayraklarıyla giriş yaptı.

Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'u çerçeve yasa teklifi görüşmeleri için birleşimi başlatırken, kapalı grup toplantısı yapan YENİ Parti sıraları boş kaldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar kuliste oturan Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

BAHÇELİ, ÖZEL'İ ALKIŞLADI

Meclis'te kürsüye çıkan Özel, teklife kendisinin ve yöneticilerin 'Evet oyu vereceğini açıkladı.

Milletvekillerinin ise serbest bırakıldığını belirtti. Özel konuşmasını tamamlamasının ardından Meclis'teki YENİ Parti Grubu'nun yerine geçerken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin alkışladığı görüldü.