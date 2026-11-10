MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski milli sporcuların statlara ücretsiz girebilmesi için dikkat çeken bir öneride bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken söz alan Sancaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a eski sporculara ömür boyu geçerli serbest giriş kartı verilmesi çağrısı yaptı.

Eski bir sporcu olarak konunun kendisi için önemli olduğunu belirten Sancaklı, milli formayla Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcuların bugün maçları izlemek için bilet kuyruğuna girmek zorunda kaldığını söyledi. Milletvekili olmaması halinde kendisinin de 3. Lig karşılaşmaları dahil müsabakaları izlemek için bilet almak zorunda kalacağını belirten Sancaklı, sporcuların gururları nedeniyle kulüp yöneticilerini arayarak ücretsiz bilet istemekten kaçındığını ifade etti.

ESKİ MİLLİ SPORCULARA ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ GİRİŞ

Sancaklı, uygulamanın öncelikle A Milli Futbol Takımı'nda forma giymiş futbolcuları kapsamasını, daha sonra Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuları da içine alacak şekilde genişletilmesini istedi. A Milli Takım'da forma giymiş sporcu sayısının 400-500 civarında olabileceğini belirten Sancaklı, büyük kulüplerin eski milli sporcular için statlarında belirli sayıda koltuk ayırmasını önerdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da çağrıda bulunan Sancaklı, bu sporculara ömür boyu geçerli serbest giriş kartı verilmesini istedi. Önerinin yalnızca futbol karşılaşmalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Sancaklı, eski sporcuların basketbol ve güreş gibi farklı branşlardaki müsabakaları da ücretsiz izleyebilmesini talep etti.

"BANA BİR BİLET VAR VERSENE Mİ DİYECEĞİM?"

Geçmişte amatör sporculara da serbest giriş kartı verildiğini hatırlatan Sancaklı, genç takımda oynadığı dönemde İstanbul'daki amatör sporcuların bu kartlarla maçları ücretsiz izleyebildiğini anlattı.

O dönem İnönü Stadı'nda amatör sporcular için ayrı bir giriş kapısı bulunduğunu söyleyen Sancaklı, eski sporcuların bugün yaşadığı duruma tepki gösterdi. Sancaklı, "Futbolun bittiği günün ertesi günü ben stada gitmek için bir yöneticiyi arayıp 'Bana bir bilet var versene' mi diyeceğim? Şu anda o durumda oyuncular" ifadelerini kullandı.