Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün “torba yasa teklifinin” görüşmeleri sırasında DEM Parti’nin verdiği bir önerge üzerine Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu söz oldu.

'BİRAZ SUSUP DİNLER MİSİNİZ?'

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Gergerlioğlu, Dilovası’nda bir parfüm deposunda 7 kişinin yaşamını yitirdiği faciayı hatırlatarak, “8 aydır bu konuda adalet yok arkadaşlar” dedi. Bu sırada genel kuruldaki yoğun “uğultu” tutanağa da geçti. Gergerlioğlu, AKP sıralarına dönerek, “Biraz susup dinler misiniz ?” dedi.

‘BAĞIRMA, BAĞIRMA’

Bunun üzerine AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, “Bağırma! Bağırma!” karşılığını verdi. Gergerlioğlu, “7 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk, 3’ü kadın... AK Partililer aranızda sohbeti bırakın, 7 insanın katledilerek öldürülmesinden bahsediyorum. Duyarsızlığınız devam ediyor. Bakın, size çok çarpıcı bir hikâye anlatacağım. Sekiz aydır bir katliam nasıl cezasız bırakılıyor onu anlatacağım” dedi.

'NE KADAR VİCDANSIZSINIZ'

DEM Partili Gergerlioğlu, bu facianın öncesinde 29 Ekim 2025’te Gebze metro inşaatı üstündeki bir binanın çöktüğünü, 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Gergerlioğlu, “Sabah saati, düşünün, 7.30’da aniden binanız çöküyor ve ölüyorsunuz, suçsuz, günahsızsınız. Sonra iktidar yetkilileri ne dedi biliyor musunuz ?” diye devam etti. Ancak genel kuruldaki “uğultu” sürdü. Uğultunun sürdüğü tutanağa da geçti.

Bunun üzerine Gergerlioğlu, “Ne kadar duyarsızsınız ya! Ben insanların ölümünden bahsediyorum, burada aranızda sohbet edip gülüşüyorsunuz. Vallahi maşallah size ya! Ne kadar vicdansızsınız!” diyerek tepki gösterdi. AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, “Ne bağırıyorsun ?” karşılığını verdi. Bu sırada “AKP sıralarından gürültüler” yükseldiği tutanağa da geçti.

'AKP'LİLERİN KEYFİ ÇOK YERİNDE, NEŞELİLER'

DEM Partili Gergerlioğlu, “Bakın, ben size Gebze ve Dilovası katliamlarından bahsedeceğim, lütfen dinleyin, insan ölümünden bahsedeceğim. Bu kadar vicdansız olmayın yahu” dedi. Daha sonra da Gebze’deki facia ve sonrasındaki gelişmeleri anlattı. AKP’lilere tepkisini sürdüren Gergerlioğlu, “Bakın, görüyorsunuz arkadaşlar, ben insan ölümlerini anlatıyorum, arkadaşların keyfi çok yerinde, bunu Dilovası’ndaki, Gebze’deki tüm halkımız görsün. AK Partililerin keyfi çok yerinde, çok neşeliler. Ben insan ölümünden bahsediyorum, onların keyfi çok yerinde. Bakın, sekiz buçuk ay olmuş bir metro inşaatından kaynaklanan çöküntünün, apartman çöküntüsünün hakkında bir dava başlamamış arkadaşlar” dedi.

‘GÜLÜYORSUNUZ, EĞLENİYORSUNUZ’

Dilovası’ndaki faciada 3’ü çocuk, 3’ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gergerlioğlu, “Şimdi gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ama bu insanların annelerinin babalarının hâlini bir görseniz” diyerek tepkisini sürdürdü. Faciada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını gösterdi. Gergerlioğlu, şunları söyledi:

“Bakın, bu çocukların anneleri ve babaları... Nisa Taşdemir, 18 yaşında bile değil bakın, 16 yaşında, babası kanser hastası olduğu için çalışmak zorundaydı ve o parfüm deposunda yanarak hayatını kaybetti. Çok neşeli konuşmaya devam ediyorsunuz, devam edin; bunlar nasıl veballerdir göreceksiniz. Bakın, Şengül Yılmaz, yanarak hayatını kaybetti. Onlar sizin gözünüzün içine bakıyor, sekiz aydır adalet yok arkadaşlar, kamu görevlileri hakkında bir yargılama var mı? Yok. Hiçbir kamu görevlisi yargılanmıyor arkadaşlar.”

'MAZLUM İNSANLAR ÖLDÜ, KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL'

“Bu insanlar hayatını kaybetti; fakir insanlardı, mazlum insanlardı ama kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Yanarak, bir avuç kömür olarak aldı yakınları onları” diyen Gergerlioğlu, yargılanan kamu görevlisi olmadığını söyledi. Tepkisini sürdüren Gergerlioğlu, “Hiç vicdanınız sızlamıyor mu arkadaşlar ya ? Gayet neşeli bir şekilde konuşuyorsunuz. Ben size burada bir katliamı ve sonrasındaki korkunç gelişmeleri anlatıyorum, umurunuzda değil” diyerek konuşmasını tamamladı.