TBMM'nin yeni yasama dönemindeki ilk çalışma gününde Genel Kurul, karar yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle kapandı.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, Genel Kurul'un kapanmasının ardından sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Milletvekilleri, fon iddialarının araştırılması için araştırma önergesi sunmaya hazırlandıklarını belirterek AKP grubuna tepki gösterdi.

Muhalefet milletvekilleri, AKP'li milletvekillerinin karar yeter sayısı talep ettikten sonra yoklamaya katılmadığını ve Genel Kurul'un bu nedenle kapandığını savundu.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Tepki gösteren bazı isimler şöyle oldu:

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan:

“Fon konuşulmasın diye, kaçıp gittiler…

Elinizdeki yamyam listesini açıklayın, yoksa içinizde bu işlere hiç karışmayanlar da zan altında kalıyor diyecektim konuşmamda. Kaçıp giderek zan altında kaldınız esas.

Bugün kaçtınız, yarın daha sert sözler duyacaksınız.”

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca:

“Meclis’te 5 siyasi parti grubu fon vurgununun araştırılması için önerge verdi.

AKP’li milletvekilleri ise hemen öncesinde karar yeter sayısı istedi. Sonra da yoklamaya girmediler, kaçıp gittiler. Genel Kurul kapandı.

Fon hırsızlığını konuşturmamak için iktidar milletvekilleri ortadan kayboldu!

Çoğunluğunuza güvenip meclisi kapatıp kaçabilirsiniz de, hırsızlığın bir parçası olduğunuzu bir kere daha ikrar ettiğiniz gerçeğini halktan nasıl kaçırabileceksiniz?”

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen:

“Bugün kaçtınız, peki yarın?

Tarihin en büyük dolandırıcılığının peşini bırakmayacağız.

Yapanın da, yaptıranın da, göz yumanın da yanına kâr kalmayacak.

Hesap soracağız.

Çalınan her kuruş sahibine iade edilecek.”

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu:

“Daha TBMM’nin ilk çalışma günü ve AKP Grubu ortada yok.

Meclis, karar yeter sayısı sağlanamadığı için kapatıldı!

Bu kadar çaba vurgununu ve organize suç örgütünü konuşturmamak için mi? AKP hırsızlığın konuşulmaması için TBMM’yi resmen kapattı!”

TİP’li vekil Serra Kadıgil de paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün TBMM’yi çalıştırma kararı aldı AKP. Genel Kurul kapatıldı. Bu kurul kapatılmamış olsaydı, bugün itibariyle, bütün muhalefet partileri olarak araştırma önergeleri. Bu fon vurgunu, fon vurgunun siyasi ayağının araştırılması için önergeler verecektik. Bunları konuşmayalım diye bu kapatma kararı başvurdukları bir yöntemden ibaret.”

TBMM Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ:

“Fon vurgununu konuşturmamak, hesabını bizlere sordurmamak için TBMM’yi kapatan bir iktidarla karşı karşıyayız!

86 milyon vatandaşımız şunu bilsin ki: Milletimizin çalınan parasının hesabı Meclis’te sorulmasın diye Meclis susturuluyor!Susmayacağız, susturamayacaklar….”