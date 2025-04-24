TBMM’nin açılışının 105. yıldönümü nedeniyle Genel Kurul’da özel oturum yapıldı. Meclis’teki özel oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın dışında kabineden sadece Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

SANDIKLA GİDECEKLER

CHP Lideri Özgür Özel, 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada, “Kimse merak etmesin, sandıkla geldiler, sandıkla gidecekler, geldikleri gibi gidecekler. Dün işgale gelenlere kırmızı halılar serenler vardı, bugün darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var. Ekrem Başkanımızın diploması hukuksuzca iptal edildi, evi basıldı. Darbe bu kez postalla değil cübbeyle geldi. Bu millet vesayetçinin postal giyenine de kravat takanına da geçit vermez” dedi ve şunları söyledi:

SİZ NEREDESİNİZ?

“Erdoğan, 19 Mart’tan sonra ‘Bir ay geçsin, insan içine çıkamayacaklar’ diyordu. Bugün 35 gün oldu, ben buradayım. Saraçhane’de, Maltepe’de, Samsun’da, Yozgat’tayım. Siz neredesiniz?”

BAYRAMA DA MESAFELİ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da “Cumhurbaşkanının millî bayramlara olan mesafesini biliyoruz ama kabinenin hiç olmazsa böylesine önemli bir günde TBMM’de bulunmalarını arzulardık” dedi.

DEM: ŞİDDET DURSUN

Sezai Temelli (DEM Grup Başkanvekili): Sessiz hakikate zehir bulaşır, konuşmalıyız, diyalog kurmalıyız. Çatışmalar, şiddet dursun, silahlar bırakılsın.

sevgi dolu sitem

Bülent Kaya (Yeni Yol Grup Başkanı): Bu özel ve mutlu günümüzde yoğun programları sebebiyle aramızda olmayan Cumhurbaşkanımıza ve diğer 16 bakanımıza da sevgi dolu sitemlerimizi iletiyorum.

Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili): Bugün ne hazindir ki sokakları siyasal baskı aracı sayan, meşru yolları terk edip milletin huzurunu zedeleyen bazı çevreler demokrasiyi ve siyaseti, kaos ve kargaşayla karıştırmaktadır.