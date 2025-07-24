Kamuoyunda “Zeytinlik Yasası” olarak bilinen ve zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak veren torba kanun teklifi 19 Temmuz 2025 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda 199 oya karşı 255 oyla kabul edildi.

'ÜÇ KURUŞ PULA YİNE FEDA EDİLDİN'

Bu yasaya tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de ünlü sanatçı Tarkan'dan geldi.

Megastar, zeytinlikte çekilmiş iki fotoğrafını yazdığı bir şiirle paylaştı:

“Ah bahtsız zeytinim…

Üç kuruş pula yine feda edildin

Oysa her şeyden daha zengindi

Senin bereketi nimetlerinin”

'SEN BAŞKASIN'

Tarkan’ın bu paylaşımı sosyal medyada çok beğenildi. Takipçilerinden gelen yorumlarda, “Sen başkasın Tarkan”, “Hep umutsun”, “Keşke herkes senin gibi vicdanlı olsa” ve “Bizim yani halkın sanatçısı Tarkan” gibi ifadelerle sanatçıya destek yağdı.

ZEYTİNLİK YASASI NEDİR?

TBMM Genel Kurulu’nda 199 oya karşı 255 oyla kabul edilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, zeytinlik alanlarda elektrik üretimi amacıyla madencilik faaliyetlerine izin veriyor. Teklifin en çok tartışılan 11. maddesi, zeytinliklerin “doğayla uyumlu” şekilde madencilik faaliyetlerine açılabileceğini öngörüyor. Ancak bu düzenleme, çevreciler ve muhalefet tarafından “doğa katliamı” olarak nitelendiriliyor.

Yasa, zeytin ağaçlarının taşınması veya eşdeğer zeytinliklerin oluşturulması şartını getirse de, uzmanlar bu sürecin ekosistemi tahrip edeceğini ve ağaçların verimliliğinin kaybolabileceğini belirtiyor. TEMA Vakfı, Doğa Derneği ve diğer çevre örgütleri, yasanın zeytinliklerin yanı sıra ormanlar, meralar, sulak alanlar ve korunan alanları da riske attığını vurguluyor.