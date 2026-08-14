TBMM'deki milletvekili sandalye dağılımı yeniden güncellendi.

Son 24 saatte üç istifa geldi; İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ise İYİ Parti'den istifa etti.

Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol'un milletvekili sayısı 19'a geriledi; böylece Yeni Yol'un Meclis'teki grubu da düştü.

CHP'Lİ VEKİL YENİ YOL'A GEÇTİ

Ancak CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol'a katılmasıyla partinin milletvekili sayısı yeniden 20'ye yükseldi ve grup kurma yeterliliği sağlanmış oldu.

Kasap, Aralık 2023'te de Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası destek için Saadet-Gelecek grubuna katılmıştı.

İYİ PARTİ 27, CHP 44 VEKİLDE

Güncellenen sandalye dağılımına göre İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye, CHP'nin milletvekili sayısı 44'e geriledi.

Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 13'e yükseldi.

TBMM'DE 592 VEKİL VAR

TBMM'de toplam milletvekili sayısı, çeşitli nedenlerle 600'den 592'ye düşmüştü.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatları, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanması ve CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ile Ahmet Önal'ın belediye başkanı seçilmeleri nedeniyle milletvekilliğinden istifa etmeleri, sandalye sayısını düşürdü.

Partilere göre sandalye dağılımı: