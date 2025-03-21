İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon Meclis'te de gerilime neden oldu.
Meclis Genel Kurulu’nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, AKP Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı.
Bu olayın ardından AKP ve CHP vekilleri karşı karşıya geldi.
EMEKLİ İKRAMİYESİNİ GÖRÜŞMEDEN GİTTİLER
Tartışmalar sürerken AKP'li milletvekilleri Meclis'ten ayrıldı, emekli ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi de görüşülmedi.
CHP'li Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMADI, BATAK OYNADI
Meclis'te tansiyon yüksekken AKP Grubu'nun arka sıralarında oturan bir milletvekili de telefonundan batak oynadı.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, büyük tepkilere neden oldu.