TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP arasında çıkan tartışma sonrasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi.
Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
Aranın ardından Önder, yeni bir kolonya şişesi isteyerek, "Bunu Ali Mahir Beye iade edelim. Kolonya şişesi birbirimize fırlatmak için değil, ikram etmek içindir. Size ilk fırsatta bir özür gelirse de ikram edersiniz" dedi.
Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
Önder'in verdiği kolonya şişesini alan kavas şişeyi Başarır'ın masasına bıraktı.