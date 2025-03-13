TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada su içen İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, AKP sıralarından gelen tepkiler üzerine şeker hastası olduğunu ve bu nedenle oruç tutmadığını açıkladı.
'ŞEKER HASTASIYIM, FİDYEMİ FAZLA FAZLA ÖDÜYORUM'
Salondan “Ramazan ayındayız, unuttun galiba ” sesleri yükselirken Türkoğlu, oruçlu olmadığını ifade ederek, “Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum, hem de 180 liradan değil, yetmediği için daha fazlasını ödüyorum” diye cevap verdi.