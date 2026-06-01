Mutlak butlan kararının ardından CHP’de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ile mahkeme kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki siyasi hamleler hız kesmiyor...

Ankara’daki bayramlaşma programlarında üstünlüğü Özel cephesi elde ederken, şimdi gözler yarın gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'na çevrildi.

Mahkeme kararıyla partinin genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin usulsüz olduğu ve kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a dilekçe iletmesinin ardından, milletvekillerine de “TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerinin yer aldığı yazı da göndermişti...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, içtüzüğe göre grup toplantısının yer, saat ve gündemini belirleme yetkisinin Genel Başkan’da değil, Grup Yönetim Kurulu’nda olduğunu hatırlattı.

CHP lideri Özgür Özel ise “Salı günü geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız; PM’yi biz de toplayabiliriz, 12 imza yeterli” diyerek geri adım atmayacağını ilan etti.

KİLİTLİ KAPI PLANI

Gözlerin çevrildiği TBMM Başkanlığı’nın vereceği karar beklenirken, CHP Grup Toplantısı’nda kürsüye kimin çıkacağı ve toplantının gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceği Ankara kulislerinde en çok konuşulan başlıkların başında geliyor.

SÖZCÜ TV programcısı Barış Terkoğlu, CHP kulislerinde konuşulan olası senaryolara ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Terkoğlu, CHP Grup Toplantısı'nın yapılmasının engellenmesi ya da grup kapısının kilitli olması halinde, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin toplantıyı TBMM bahçesinde gerçekleştirebileceğinin konuşulduğunu söyledi.

SÖZCÜ yazarı Ozan Bingöl de Özel’in gerçekleştirmeyi planladığı grup toplantısında kritik mesajlar vermesinin beklendiğini ifade etti.