Yeni Parti'nin kuruluşunun resmen ilan edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in CHP Grup Katı'nda bulunan odasının kapısındaki "CHP" ibaresi kaldırıldı. Özel liderliğinde yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşen değişiklik, Meclis kulislerinde de gündem oldu. Özel'in TBMM'deki makam odasının bulunduğu bölümde yapılan düzenlemenin ardından YENİ Parti ibaresinin ne zaman ekleneceği ise merak konusu oldu.

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