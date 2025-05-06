TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından Meclis’teki milletvekili sayısı 592’ye düştü. TBMM bu dönem çalışmalarına 600 vekil ile başladı ancak vefatlar ve belediye başkanı seçilenler nedeniyle sekiz milletvekili azaldı. Önder’in yerine DEM Parti’den yeni Meclis Başkanvekili seçilecek.

Sırrı Süreyya Önder

Genel Kurulda konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez 14 Aralık 2023’te hayatını kaybetmiş ve vekil sayısı 599’a düşmüştü. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği de mahkumiyet ve Yargıtay kararının TBMM’de okunması sonucu düşmüştü. CHP milletvekillerinde Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal, Burcu Köksal belediye başkanı seçildi ve milletvekillikleri sona erdi. AKP’li Murat Kurum’un da Çevre, Şehircilik Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM’deki milletvekili sayısı 593 olmuştu.