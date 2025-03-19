Üniversite diploması usulsüz geçiş iddiası ile dün akşam saatlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

Meclis’te söz alıp kürsüyü işgal eden CHP Grubu adına konuşan CHP Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi...

Başarır, Erdoğan’ın zulmüyle gideceğini ve yaşanılan şeyin bir darbe olduğunu ifade etti.

Başarır'ın konuşmasının ortasında kürsüye, Başarır'ın yanına gelen milletvekilleri "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı...

GENEL KURUL KAPATILDI

CHP'li milletvekillerinin kürsü işgalini sonlandırmaması sonrasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından CHP'li milletvekilleri, TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşe geçti.

"HALK SİZİ AFFETMEYECEK"

Başarır'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

-Bu ülkede televizyon kanallarına kayyumlar atanıyor, gazeteciler tutuklanıyor. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz. Zulmünüzde boğulacaksınız. Bu halk sizi affetmeyecek. Artık faşist bir rejime geçtiniz.

-Demokrasinin tüm kurallarını bir kenara ittiniz. Bakın bu gruba bu grup ülkeyi mutlakiyetten demokrasiye geçirdi, siz ise ülkeyi demokrasiden mutlakiyete geçiriyorsunuz. Tek adam için kabul olabilir ama 86 milyon için umuttur.

-Siz umutları yargı kararları ile söndüremezsiniz. Atanmış hakimlerle, rektörlerle ülkenin cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz 86 milyonun iradesini küçük görüyorsunuz. O kadar güçsüzsünüz ki zavallısınız.

Sizin arkanızda darbe ve darbeye atadığını yargıçlar var CHP arkasında halk var, halk. Buradan tek adama sesleniyorum sen zulmünle gideceksin 86 milyonun tepkisiyle gideceksin.