CHP'li Kayıhan Pala, "Doktorların gırtlağına yapışın" diyen AKP Milletvekili Gökhan Sarıçam'ı "Sağlıkta şiddeti körükledi" diyerek eleştirdi. Sarıçam'ı savunan AKP'li Ümmü Gülşen Öztürk ise sık sık sözünü kestiği Pala'ya laf attı. Bunun üzerine komisyondaki CHP'li Milletvekili Taşkın Özer, "Ablacığım bir dinle" dedi.

'YAŞIMI NEREDEN BİLİYORSUNUZ'

Korkusuz'un aktardığına göre kendisine 'abla' diye hitap edilmesine sinirlenen Öztürk duruma tepki gösterince Özer de "Yaşı benden büyük" açıklaması yaptı. Bu sefer Öztürk daha da sinirlenip "Yaşımı nereden biliyorsun?" diye sordu. TBMM albümünü inceleyen Özer, Ümmü Gülşen Öztürk'ün 1965 doğumlu ve 60 yaşında olduğunu belirtirken kendisinin de 45 yaşında olduğunu paylaştı.