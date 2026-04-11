Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasama faaliyetlerinin hızlandırılması için düğmeye basıldı. AKP'nin üzerinde çalıştığı yeni İç Tüzük taslağına göre, Genel Kurul çalışmalarında disiplini artıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.

YOKLAMA TALEBİ İÇİN 30 VEKİL ŞARTI

Hazırlanan taslak metne göre, mevcut durumda 20 milletvekilinin imzasıyla istenebilen yoklama talebi için gereken sayı 30’a çıkarılıyor. Bu düzenlemeyle, az sayıda milletvekiliyle yasama sürecinin durdurulmasının zorlaştırılması hedefleniyor.

"YOKLAMA İSTEDİM GİDİYORUM" DEVRİ KAPANIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sadece imza sayısının artırılmasıyla yetinilmeyecek. Yeni taslakta, yoklama isteyen 30 milletvekilinin, işlem tamamlanana kadar Genel Kurul salonunda bulunması zorunlu tutulacak. Mevcut sistemde yoklama talep eden ancak isimleri okunduğunda salonda bulunmayan vekillerin oluşturduğu zaman kaybının bu yolla engellenmesi planlanıyor.

SALONDAN AYRILANA MAAŞ CEZASI

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden birini ise mali yaptırımlar oluşturuyor. Yoklama talep edip ardından salonu terk eden milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılması öngörülüyor. Bu sert yaptırımla, oturumlara katılımın teşvik edilmesi ve yasama çalışmalarının kesintiye uğramadan devam etmesi amaçlanıyor.

TOPLANTI YETER SAYISI KORUNUYOR

Yeni düzenlemeye rağmen "toplantı yeter sayısı" kuralında bir değişikliğe gidilmeyecek. Buna göre:

Yapılan yoklamada salonda en az 200 milletvekili bulunmadığı tespit edilirse oturum ertelenecek.

İkinci denemede de yeter sayıya ulaşılamazsa birleşim tamamen kapatılacak.

MEVCUT DEVAMSIZLIK YAPTIRIMLARI

Yürürlükteki İç Tüzük kuralları gereği, bir ay içerisinde 5 birleşime katılmayan milletvekillerinin üyeliğinin düşürülmesine kadar giden bir süreç işletilebiliyor. Ayrıca, bir yasama yılı içinde 45 birleşimi kaçıran vekillerin üç aylık yolluklarında kesinti yapılıyor. Yeni taslağın, bu mevcut disiplin kurallarını daha da sıkılaştırması bekleniyor.