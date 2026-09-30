MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında yeni yasama yılında TBMM’de İzleme Komisyonu kurulacağını açıkladı.

‘PARTİLERİN TEMSİL ORANLARINA GÖRE’

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifi 10 Ağustos’ta 467 Kabul oyuyla yasalaşmıştı. Yeni Yasama Yılının başlamasıyla birlikte bu yasa kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm siyasi partilerin Meclis’teki temsil oranlarına göre katılımıyla sürecin şeffaf bir şekilde takibini ve denetlenmesini sağlamak üzere bir İzleme Komisyonu kurulacaktır.

‘DENETLEYECEK VE RAPORLAR HAZIRLAYACAK’