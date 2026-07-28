TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün YENİ Parti ile CHP parti yöneticileriyle görüştükten sonra Genel Kurul'da oturma düzenini belirledi. Kurtulmuş, partilere gönderdiği yazıda "TBMM'de temsil edilen siyasi parti grubunun 7'ye çıkması üzerine Genel Kurul'da oturma düzeninin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Kurtulmuş, "Başkanlık Divanı'nda bu konuda bir karar alınıncaya kadar geçici olarak siyasi parti gruplarının Genel Kurul'da oturma düzeninin, ön sıralar ile arka sıraların mevcut yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak DEM Parti'nin mevcutta kullandığı iki ön sıradan birinin CHP Grubu'na tahsis edileceğini" bildirdi.

Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın oturuşuna göre en solda AKP olmak üzere sırasıyla YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları şeklinde belirlendiği kaydetti.