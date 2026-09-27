Meclis’te, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesi yapılan tadilatların faturası ortaya çıktı. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; sadece TBMM’nin hizmet binalarındaki 48 tuvalette gerçekleştirilecek tadilat işlerinin maliyeti ise dikkat çekti. Tuvalet tadilatı için ihale 27 Ağustos tarihinde yapıldı. İhaleye 12 şirket teklif verdi. 29.4 milyona sözleşme imzalandı.

12’Sİ TAŞ BİNADA

Tuvalet başına maliyet 612 bin TL olarak hesaplandı. Tadilat çalışmalarının, 28’inci Dönem 5’inci Yasama Yılı açılmadan tamamlanacağı belirtildi. İhale dosyasında, onarım ve tadilatı yapılacak tuvaletlerden 12’sinin taş binada, 11’inin personel hizmet binasında, dördünün Ala Sosyal Tesisleri’nde ve 21’inin, eski Yargıtay binası olan personel hizmet binasında olduğu görüldü.