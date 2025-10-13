Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), TBMM’deki DEM Parti Grup Toplantısı sırasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlar nedeniyle Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına vakıf üyeleri ve şehit aileleri katıldı. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, açıklamada şehit aileleri ve gaziler olarak Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini ve milli birlik ile kardeşliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Aylar, DEM Parti mensuplarının Meclis kürsüsünü ve sıralarını terör propagandasına dönüştürmesini kınayarak, “Bu, ifade özgürlüğü değil; binlerce vatan evladının canına kasteden bir terör örgütüne methiyeler düzerek, milli iradenin kalbine hançer saplamaktır.” dedi.

Konuşmanın ardından TÜGŞAV ve avukatları, DEM Parti Grubu hakkında suç duyurusunda bulundu.