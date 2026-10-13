Türkiye gündemini sarsan fon krizine ilişkin tasfiye sürecini düzenleyen kanun teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda masaya yatırılacak.

Teklif; yalnızca 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme olanağı sunması, net ödeme takvimi içermemesi ve tam tazmin güvencesi vermemesi nedeniyle sert eleştirilere hedef olurken, komisyon görüşmeleri öncesi Meclis kulisleri de hareketlendi.

CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ TEKLİFİ YETERSİZ BULDU

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, birikimleri fonlarda kalan iktidar partisi AKP ve MHP’li milletvekilleri de kanun teklifindeki eksikliklere tepki gösterdi. Mağduriyetlerin giderilmesi açısından teklifi son derece yetersiz bulan milletvekilleri, anaparanın tamamının iade edilmesine ilişkin yasal güvence istedi. Vekillerin, “Anapara ödeme garantisi verilmeyen hiçbir politik söylem, vatandaşı da memnun etmez” görüşünde birleştiği kaydedildi.

MAĞDUR VEKİLLERİN MASADAKİ KRİTİK TALEPLERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde mağdur milletvekillerinin beklentileri 4 temel başlıkta toplandı. Vekiller öncelikli olarak tasarruf sahiplerinin anaparalarının tamamının korunmasını ve kayıpsız geri ödeme için net kanuni güvence sağlanmasını istiyor. Bununla birlikte teklifin 4. maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilerek, değer kaybına uğrayan güncel fiyatlar yerine tasfiye öncesindeki 16 Eylül referans fiyatının esas alınması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca haksız kazançlardan kesilen yüzde 17,5 oranındaki stopajın bir havuzda toplanarak mağdurlara ek ödeme kaynağı olarak aktarılması talep edilirken, olağan dışı yüksek kâr elde edilen tüm şüpheli işlemlerin de geçmişe dönük olarak detaylıca araştırılması gerektiği ifade ediliyor.