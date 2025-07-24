Cem YILDIRIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Silivri Cezaevinde 5 ay kaldım. Bu kadar milletvekili ve siyasetçiyi bir arada Meclis’te görmüştüm, sonra da Silivri’de karşılaştım” dedi. Özdağ, Ankara’da Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek Başkan Nazmi Bilgin ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Hakkında açılan dava ve tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi sürecini anlatan Özdağ, “5 ay içeride kaldım. TBMM’den sonra en çok milletvekili ve siyasetçiyi Silivri Cezaevinde gördüm, gelenler, gidenler, tutuklananlarla karşılaştım. Silivri 19 Mart’tan sonra korkunç bir siyasetçi ve milletvekili akınına uğradı’’ dedi ve şunları söyledi:

“Çünkü Türkiye’de muhaliflere yönelik düşman ceza hukuku var. Anayasa gereği her vatandaş, siyasi görüş, mezhep, din ve ırkı ne olursa olsun yasalar önünde eşit ama uygulama farklı. Birilerine düşman ceza hukuku, birilerine yumuşak hukuk uygulanıyor.”