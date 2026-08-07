Yeni Zelanda'da Dunedin Kent Konseyi’nin çevrim içi gerçekleşen belediye meclisi toplantısı, siyasi tartışmalardan ziyade canlı yayında yaşanan sıra dışı bir kaza ile gündeme geldi. Konsey Üyesi Jo Galer'in banyosundan bağlandığı toplantıda, arka planda yer alan detaylar katılımcıları şaşkına çevirdi.

"ÇAMAŞIRLARINI GÖREBİLİYORUZ"

Canlı yayın sürerken Jo Galer’in arkasındaki cam kapıda asılı duran iç çamaşırları ve diğer kıyafetler toplantıdakilerin dikkatinden kaçmadı. Durumu fark eden Belediye Başkanı Sophie Barker, meslektaşını nazikçe uyararak "Kameranı hareket ettirmek isteyebilirsin" dedi. Ne göründüğünü anlayamayan Galer'in "Neden? Ne görünüyor?" sorusuna yanıt veren Barker, arka plandaki çamaşırların net bir şekilde seçildiğini belirtti.

Galer'in arkasındaki buzlu camda bir başka kişinin gölgesi de belirdi. Ancak, Galer yine aldırış etmedi.

"BENİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Belediye Başkanı'nın kameranın açısını değiştirmesi yönündeki tavsiyesine aldırış etmeyen Jo Galer ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Durumdan rahatsız olmadığını belirten Galer, "Harika. Çamaşırlarımı da beni de görebiliyorsunuz. Benim için sorun değil" diyerek açı değiştirmeden konuşmasına ve toplantıya kaldığı yerden devam etti.