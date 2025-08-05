Komisyonda 6. madde tartışması çıktı. Görüşmelerde CHP'nin hassas olduğu nitelikli çoğunluk tartışmasına dair TBMM Başkanı Kurtulmuş teminat vermişti. Kritik kararlarda bu yöntemin kullanılacağını söylemişti.

SADECE TEKLİF HAZIRLIĞINDA NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Hazırlanan taslak metinde 6. maddede ise şu husus tartışma konusu oldu. Komisyonun toplantı yeter sayısı olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ifadesi seçildi. Ancak kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlarda toplantıya katılanların 5'te 3 çoğunluğu ile ele alınır. Diğer hususlarda alınacak tüm kararlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ AYRICA TOPLANDI

Sadece kanun teklifine ilişkin kararlar alınırken nitelikli çoğunluk esas alınması ihtimaline CHP itiraz etti. Krizin çözümü için grup başkanvekilleri ayrı bir toplantıya geçti. Komisyon toplantısına ara verildi. Yapılan görüşmelerin ardından uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Komisyonda kararlar nitelikli çoğunluk olan 31 kişinin oyu ile alınacak.

TOPLANTI 8 SAAT SÜRDÜ

Komisyon toplantısı 8 saatin ardından sona erdi. Komisyon adı "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi