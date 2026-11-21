Avustralyalı milletvekili Jordan Lane, Ryde milletvekili sıfatıyla parlamentoda gerçekleştirdiği veda konuşması sırasında partneri Natalie'ye evlenme teklif ederek mecliste sürpriz bir ana imza attı.

Meclis Başkanı'nın veda konuşması yapması için kendisine söz vermesinin ardından kürsüye çıkan Lane, konuşmasında sevgiye, hayatındaki önemli insanlara ve atmak üzere olduğu büyük adıma yer verdi.

DİKKAT ÇEKEN 'SEVGİ' VURGUSU

Konuşmasının başında bir adımı atmanın değil, bunu açıklamanın en zor kısım olduğunu belirten Lane, sevginin hayatında önemli bir yer tuttuğunu, tutkulu bir his olduğunu ve her zaman mantıklı gelmeyebileceğini ifade etti.

Sevgi ve siyasetin kimliğinin büyük bir kısmını şekillendirdiğini ve kendisine hayatının en büyük deneyimlerinden bazılarını kazandırdığını dile getiren Lane, seçilmesinin zorluklara rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti.

Partneri Natalie'ye de şükranlarını sunan Lane, ilişkilerini zorluklara rağmen ayakta kalan bir sevgi olarak tanımladı ve doğrudan Natalie'ye hitap ederek onun hayatındaki iyi ve doğru olan her şeyin kaynağı olduğunu söyledi.

KONUŞMASININ SONUNDA TEKLİF ETTİ

Konuşmasının sonuna doğru eylemlerin bazen sözlerden daha yüksek sesle konuştuğunu ve konuşması boyunca bahsettiği büyük adımı göstermek istediğini belirten Lane, dikkatini Natalie'ye yönelterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan, Ryde milletvekili olarak son sorum büyük aşkım Natalie'ye. Benimle evlenir misin?"

Natalie'nin başını sallayarak teklifi kabul etmesiyle veda konuşması unutulmaz bir kişisel dönüm noktasına dönüştü.

Teklif anına ait videoyu Instagram hesabından da paylaşan Lane, paylaşımına "Bugün parlamentodaki son konuşmamı yaptım. Ryde'ı seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama Natalie'yi daha çok seviyorum" notunu düştü.